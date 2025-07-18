BİM'e sinek engelleyici gece lambası geliyor: BİM 25 Temmuz Aktüel

BİM, 25 Temmuz 2025 tarihli aktüel kataloglarıyla yeni hafta fırsatlarını duyurdu.

Teknoloji tutkunları ve yaz keyfi yapanlar için birbirinden cazip ürünler BİM raflarında yerini alacak.

Öne çıkan ürünlerden biri, Dijitsu marka 55 inç Ultra HD Google TV olacak. 4K paneliyle üstün görüntü kalitesi sunan bu televizyon, %10 indirimle 13.490 TL fiyatıyla satışa çıkacak.

Elektrikli bisiklet tutkunları için ise RKS markalı katlanabilir elektrikli bisiklet büyük bir avantajla geliyor. Peşin fiyatına 6 taksit seçeneğiyle sunulan bisikletin fiyatı 24.900 TL olarak belirlendi.

Yaz akşamlarının vazgeçilmezi olan sinek engelleyici gece lambası ise sadece 99 TL fiyatla BİM’de satışta olacak.

Bunun yanı sıra, yapı market kategorisinde de birçok ürün indirimli fiyatlarla tüketicilerin beğenisine sunulacak.

İşte BİM 25 Temmuz indirimli ürünler: