Sucuk, köfte, zeytinyağı, yoğurt… Liste güncellendi, hileciler tek tek ifşa edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliği kapsamında yürüttüğü denetimlerin sonuçlarını kamuoyuyla paylaşmayı sürdürüyor.

Bakanlığa bağlı guvenilirgida.tarimorman.gov.tr adresinde yayımlanan “Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar” ile “Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar” listeleri son güncellemeyle birlikte yenilendi.

Açıklanan yeni listede, vatandaşların günlük yaşamda sıkça tükettiği çok sayıda üründe mevzuata aykırı uygulamaların tespit edildiği görüldü.

Sucuk, köfte, zeytinyağı ve yoğurt gibi temel gıdalar başta olmak üzere pek çok üründe, içerik ve etiket bilgilerine aykırı üretim yapıldığı belirlendi.

Denetimler sonucunda hile yaptığı tespit edilen firmalar kamuoyuyla paylaşıldı.

İşte taklit ve tağşiş yapılan gıdalar: