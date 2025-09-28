Bingöl’de husumetli aileler barıştı

Bingöl'de yaklaşık 2 ay önce iki kişinin yaralandığı kavganın ardından başlayan husumetin sona ermesi için çalışmalar başlatıldı. Aileler ikna edildikten sonra bir restoranda barış yemeği düzenlendi.

KUR'AN TİLAVETİ VE DUALARLA EL SIKIŞTILAR

Barış yemeğinde Kur’an-ı Kerim tilaveti okunurken, dualar eşliğinde aile fertleri birbirleriyle el sıkıştı.

YETKİLİLER, BARIŞTAN MEMNUN

Törende konuşan eski AK Parti Bingöl Milletvekili Enver Fehmioğlu, husumetin büyümeden barışla sonuçlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Fehmioğlu, barışın sağlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

GİRİŞİMCİLERE TEŞEKKÜR

Husumetin sona ermesi için çaba gösteren İbrahim Ataoğlu da ailelere teşekkür ederek, barışın önemine vurgu yaptı.