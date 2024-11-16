Bingöl'de trafik kazasında hayatını kaybeden hastanın organları, 4 hastaya umut oldu

Bingöl-Genç kara yolu Tugay Kavşağı'nda 6 Kasım'da hafif ticari aracın çarptığı motosiklette ağır yaralanan ve Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serhat T.'nin 10 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşti.

Bunun üzerine Serhat T.'nin ailesi tarafından bağışlanan 2 böbreği, karaciğeri ve akciğeri, Sağlık Bakanlığı ekiplerince alınarak Ankara, Gaziantep ve Samsun'da nakil bekleyen 4 hastaya ulaştırıldı.

Vali Ahmet Hamdi Usta aileyi bağış konusunda tebrik ederken, organları alınan Serhat T. 12 Kasım'da hayatını kaybetti.

"ORGAN BEKLEYEN HASTALARA UMUT IŞIĞI"

İl Sağlık Müdürü Dr. Samet Tatlı, şu ifadeleri kullandı:

Organ bağışı, beyin ölümü gerçekleşen bireylerin organlarının, gerekli uyumluluk testleri yapıldıktan sonra organ bekleyen hastalara umut ışığı olmasını sağlar. Bu kritik süreci yakından takip etme fırsatı buldum. Bu operasyon, özverili bir emek, zaman ve koordinasyon gerektiren bir süreçtir. Sonucunda birçok hayata dokunabilmek, sağlık çalışanlarımızın gösterdiği büyük çabanın en kıymetli karşılığıdır. Bu önemli görevin üstesinden başarıyla gelmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bu, sağlık alanında Bingöl olarak ulaştığımız önemli bir seviyeyi de göstermektedir.



Bingöl Devlet Hastanesi yönetimine, Organ Bağışı Birimimize, Ankara ve Gaziantep'ten gelen ekipler ile hekim arkadaşlarımızdan ameliyathane ekibine kadar yoğun bir mesai harcayan tüm sağlık çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Donörümüzden alınan 4 organ, Ankara, Gaziantep ve Samsun'daki dört farklı hastaya nakledilmek üzere gönderilmiştir. Bu organların, nakil bekleyen hastalarımıza şifa olmasını diliyor; bağışta bulunarak pek çok insana yaşam umudu sağlayan donörümüze ve bu süreçte bizlere destek olan ailesine şükranlarımı sunuyorum.