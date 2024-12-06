Bitlis Tatvan’da kar yağışı ilçeyi beyaza bürüdü

İHA

Bitlis’in Tatvan ilçesinde kar yağışı, özellikle gece saatlerinde etkisini artırırken, sürücülere zor anlar yaşattı.

VATANDAŞLAR UYARILDI

Yolların kayganlaşması nedeniyle trafikte aksama yaşanmaması için yetkililer, sürücüleri zincir kullanmaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Meteoroloji yetkilileri, bölgede kar yağışının aralıklarla devam edeceğini ve hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşmesinin beklendiğini bildirdi.