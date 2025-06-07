Bitlis'te hafif ticari araç, traktöre çarptı: 7 yaralı

İHA
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde akşam saatlerinde Adilcevaz-Patnos karayolunun 32. kilometresinde Kömürlü köyüne bayramlaşmaya gidenlerin içerisinde bulunduğu 47 LG 744 plakalı hafif ticari kamyonet, önünde seyreden tarımsal malzeme yüklü traktöre bağlı römorka arkadan çarptı.
AĞIR YARALI 7 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Kazada 3'ü çocuk 7 kişi ağır yaralandı. Haber verilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Adilcevaz Onkoloji Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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