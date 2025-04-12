Bitlis'te nisan karı: 60 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA

Bitlis'te günlerdir etkili olan yağmur yerini kar yağışına bırakırken, il genelinde 60 köy yolu ulaşıma kapandı. Kar kalınlığının kent merkezinde 10, yüksek kesimlerde ise 20 santimetreye ulaştığı Bitlis'te, vatandaşlar sabah araçlarını temizleyerek işlerine gitti. Kar yağışının akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği Bitlis'te sürücülerin dikkatli olmaları istendi.

60 KÖY YOLU YİNE KAPANDI

Kar yağışı sonrasında mahalle aralarında, belediye ekipleri, ana artellerde de karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattı. Kar yağışı sonrası 60 köy yolu da yeniden ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesinden yapılan açıklamada, kapanan köy yollarının tekrardan ulaşıma açılması için çalışma başlatıldığı bildirildi.