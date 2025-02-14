Bitti sandık, yine başlıyor! İstanbul hazırlansın: Diz boyuna ulaşacak...

Yağmur Uçar

Bitti sanılan kar yağışı, daha etkili bir şekilde dönüyor.

İstanbul'da bu hafta görülen kar yağışı önümüzdeki hafta da devam edecek.

Meteorolojiden yapılan uyarıya göre yeni haftada İstanbul, Sibirya üzerinden gelecek yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek.

AKOM'DAN UYARI

Haftalık Hava Durum Tahmin Raporu'nu açıklayan Afet Koordinasyon Merkezi, (AKOM) yeni haftayla birlikte kentin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceğini duyurdu.

AKOM tarafından şu açıklama yapıldı:

"Hafta sonu dahil olmak üzere bölgemizde hafta boyunca yağışlı bir havanın etkili olması beklenmektedir. Yeni hafta başı (Pazartesi) itibarıyla bölgemiz genelinin yeni bir soğuk hava dalgasının etkisi altına gireceği öngörülüyor.