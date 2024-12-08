Bodrum sular altında kaldı

İHA

Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir anda bastıran sağanak yağmur, ekipleri teyakkuza geçirdi.

Kırmızı alarma geçen ilçede gece saatlerinde sağanak yağış nedeniyle cadde ve sokaklar göle döndü. Yağışın en çok düştüğü noktalardan biri olan İslamhaneleri'nde yol su birikintisi nedeniyle çift yönlü olarak trafiğe kapandı.

ARAÇLAR YOLDA MAHSUR KALDI

Yolda ilerleyemeyen araçlar iki yönlü olarak geri dönmek zorunda kaldı. Bazı araçlar suda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmasının ardından yol trafiğe açıldı, araçlar yoldan kaldırıldı. Akyarlar Mahallesi Kemer mevkisinde dere taştı, göle dönen yol trafiğe kapandı.

Araçlar yollarda mahsur kaldı. Yağış nedeniyle bazı mahallelerde çok sayıda ev ve işlerini su bastı. Vatandaşlar gece yarısı su basan evlerini temizlemeye çalıştı. Akyarlar Halil Saygı Sokak'ta sel suları yoldaki parke taşlarını söktü, yolda derin bir çukur oluştu.

ELEKTRİK KESİNTİLERİ YAŞANDI

Yol ortasına yığılan parke taşlarıyla toprak, trafik akışını olumsuz etkiledi. Akyarlar Atatürk Caddesi'nde MUSKİ'ye ait otomobil göle dönen yolda mahsur kaldı. Araçtaki 2 personel, iş makinesiyle kurtarıldı.

Akyarlar Karaincir mevkisinde park halindeki bir araç sel sularına kapılarak sürüklendi. Gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.

Bodrum Belediyesi ve Muğla Büyükşehir Belediyesi ekipleri de sıkıntıların yaşandığı bölgelere müdahalede etti.

"MADDİ HASARIN TAZMİN EDİLMESİ NOKTASINDA ELİMİZDEN GELEN ÇABAYI SARF EDECEĞİZ"

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci selin etkili olduğu noktalara gelerek incelemelerde bulundu.

İncelemelerin ardından açıklama yapan Mandalinci şunları söyledi: