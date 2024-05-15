Bodrum'da denizden 2,5 ton çöp çıktı Muğla'nın dünyaca ünlü turistik ilçesi Bodrum'da, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganı kapsamında deniz dibinde dalgıçlar tarafından yapılan temizlik çalışmasında 2,5 ton çöp toplandı.

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DHA

Dünyanın en önemli turizm merkezlerinden biri olan Bodrum'da, 'Denize en çok mavi yakışır' sloganı kapsamında Bodrum Belediyesi tarafından Yalıkavak'ta, hem deniz dibi hem de kıyı temizliği yapıldı.

Temizlik çalışmasına Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, dalgıçlar, lise öğrencileri ve birim amirleri katıldı. Yaklaşık 2 kilometrelik hat boyunca kıyıda Belediye Başkanı Mandalinci ve öğrenciler temizlik çalışması yaparken, dalgıçlar da deniz dibine dalarak çalışmalara destek verdi.

Otomobil lastiğinden brandaya kadar her şey çıktı

Dalgıçlar tarafından 1,5 saatlik çalışmanın sonunda denizden başta cam ve pet şişeler olmak üzere branda, otomobil lastiği, olta gibi atık maddeler çıkarıldı.

Denizden çıkan 2,5 ton çöp sahilde sergilendi. Çöpler, görenler 'pes' dedirtti. Etkinlikte öğrencilere pilav ikram edilirken, çıkan atıklar bertaraf edilmek üzere belediye ekipleri tarafından bölgeden alındı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)