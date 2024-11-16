Bodrum’da sağanak etkili oldu

DHA
Meteoroloji tarafından şiddetli sağanak uyarısı yapılan Muğla'nın Bodrum ilçesinde dün aralıklarla başlayan yağış, bugün etkisini artırdı.
Yağmur nedeniyle yollarda su birikintileri oluştu. Sürücüler, suyun yoğun olduğu noktalarda araçlarıyla güçlükle ilerledi.
AKŞAM SAATLERİNE KADAR ARALIKLARLA DEVAM EDECEK
Derelerin debisinin yükseldiği ilçede, bazı derelerdeki tıkanıklık nedeniyle taşmalar yaşandı. Bodrum Belediyesi ekipleri de yağış nedeniyle teyakkuza geçti.
Ekipler, tıkanan mazgallara müdahale etti. Bodrum'da yağışın yarın akşam saatlerine kadar aralıklarla devam edeceği bildirildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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