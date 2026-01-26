Ilgaz'da görüntülendi: İlginç doğa olayı! Gören bir daha baktı...

- Ilgaz Dağı'nda nadir görülen kar ruloları oluştu.
- Rüzgarın karı hareket ettirmesiyle oluşan rulolar, bölgedeki kar kalınlığının 80 cm'ye ulaşmasının ardından gözlendi.
- İlginç doğa olayı, yoldan geçenlerin dikkatini çekiyor.
Kastamonu-Çankırı sınırındaki Batı Karadeniz'in 2 bin 587 rakımlı Büyük Hacet Tepesi ile Ilgaz Dağı, Türkiye'nin önde gelen kayak ve kış turizmi merkezleri arasında gösteriliyor.
Bölgede geçen haftalarda etkili olan yağışların ardından kar kalınlığı yaklaşık 80 santimetreye ulaştı.
Rüzgarın zemindeki karı yüzeyden koparıp aşağıya doğru yuvarlamasıyla oluşan kar rulolarının büyüklükleri, kat ettiği yolun uzunluğuna göre değişebiliyor.
Ilgaz Dağı'nda yol kenarında oluşan kar ruloları, dikkat çeken bir görüntü oluşturuyor.