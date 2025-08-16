Abone ol: Google News

Bodrum'da ana su isale hattı patladı: Tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın turistik ilçesi Bodrum'da, ana isale hattında meydana gelen patlama sonrası büyük bir çukur oluştu. Patlaktan akan tonlarca su, önce yola oradan da bahçelere aktı.

Yayınlama Tarihi: 16.08.2025 16:25

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde ana isale hattında patlama meydana geldi.

Patlama sonrası yolda büyük bir çukur oluştu.

TONLARCA SU BOŞA AKTI 

Patlaktan akan tonlarca su, önce yola oradan da bahçelere aktı.

Bazı sürücüler patlağın olduğu bölgeden araçlarıyla geçmeye çalıştı.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI 

Bölgeye gelen MUSKİ görevlisi, sürücüleri patlağın olduğu bölgeden geçmemeleri konusunda uyardı. Şerit çekilen yol trafiğe kapatıldı.

MUSKİ ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.

