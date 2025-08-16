Bodrum'da ana su isale hattı patladı: Tonlarca su boşa aktı

Muğla'nın Bodrum ilçesi Bitez Mahallesi Bergamut Caddesi'nde ana isale hattında patlama meydana geldi.
Patlama sonrası yolda büyük bir çukur oluştu.
TONLARCA SU BOŞA AKTI
Patlaktan akan tonlarca su, önce yola oradan da bahçelere aktı.
Bazı sürücüler patlağın olduğu bölgeden araçlarıyla geçmeye çalıştı.
YOL TRAFİĞE KAPATILDI
Bölgeye gelen MUSKİ görevlisi, sürücüleri patlağın olduğu bölgeden geçmemeleri konusunda uyardı. Şerit çekilen yol trafiğe kapatıldı.
MUSKİ ekipleri tarafından bölgede çalışma başlatıldı.