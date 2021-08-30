Okulların açılmasına kısa bir süre kala Bodrum sahilleri boşalmaya başladı. Şehir içinde trafik normal seyrine dönerken, çıkış yönündeki trafik dikkat çekti.

170 bin nüfusu olan Muğla Bodrum'un yaz aylarında 1 milyona yaklaşması trafiği altüst ederken, sahillerde ise adım atacak yer kalmıyordu. Okulların açılmasına kısa bir süre kala Bodrum’da gözle görülür bir sakinlik oluştu.

DÖNÜŞ YOLUNDA TRAFİK OLUŞTU

Tatilciler dönüş yolculuğuna geçmesiyle birlikte Bodrum-Milas karayolunda ise uzun trafik kuyrukları başladı.

Bodrum'da tatil dönüşü trafiği VİDEO

"GEÇEN SENE OKULLAR KAPALIYKEN EYLÜL AYI ÇOK DAHA İYİ GEÇMİŞTİ"

Highlight Hotel ve Miya Beach işletmecisi Hamit Tecer, okulların açılmasıyla birlikte turizmde bir düşüş olacağını ifade ederek, “Bizim otelimiz aile oteli olduğu için rezervasyonlardan da gördüğümüz kadarıyla bir düşüş söz konusu. Bu dönemlerde turizmcilerin yapacağı hamle yabancı turistleri ağırlamak olabilir ama pandemi dolayısıyla yurt dışı sıkıntısı da var. Geçen sene eylül ayı çok iyi geçmişti çünkü okullar kapalıydı. Okulların açılması turizmde düşüşe neden olacaktır.” dedi.