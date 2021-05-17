Bodrum’dan dönüş trafiği

17 günlük tam kapanma öncesinde Bodrum’a gelen ikinci konut sahipleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın yeni normalleşme açıklamalarının ardından ilçeden ayrılmaya başladı.

17 günlük tam kapanmayı Muğla’nın Bodrum ilçesindeki yazlık evlerinde geçirmek isteyenler, ilçeye akın etmişti.

Kilometrelerce araç kuyruğunun oluştuğu ilçede, trafik durma noktasına gelmişti. Tam kapanmanın bitmesiyle birlikte yeniden trafik kuyrukları oluşmaya başladı.

Sabah erken saatlerde büyükşehirlerden gelen vatandaşlar, evlerine geri dönmek için yola çıktı. Geliş trafiği kadar olmasa da gidiş trafiğinde de yoğunluk olduğu görüldü.

PANDEMİ BAŞLAGICINDAN BU YANA NÜFUS ARTTI

Bodrum’un yerleşik nüfusu, 187 bin olarak biliniyordu.

Pandemi başlangıcından itibaren ilçeye 300 bin vatandaş yerleşti. Bunların çoğunun ikinci konut sahiplerinden oluştuğu öğrenildi.

Bir anda nüfusu 500 bini bulan ilçe kış ayını da bu nüfusla geçirdi.

700 BİNE ULAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’ın tam kapama açıklamasının ardından ilçeye yeniden göç başladı.

Tam kapama sürecini Bodrum’da geçirmek isteyen vatandaşlarla birlikte ilçenin nüfusu bir anda 3 katına çıkarak 700 bine ulaştı.

VAKA SAYISI DÜŞTÜ

Gelen tatilcilerle beraber salgının ilçede artacağı bekleniyordu.

Coğrafi yapısından dolayı bulaş riskinin olmaması tam kapamanın da etkisiyle Bodrum’un birçok il ve ilçeye göre vaka sayısının çok az olduğu öğrenildi.

2 katlı bahçeli ve geniş bir alanda bulunan evlerin temas riskini de azaltmasıyla salgın riski yüzde 70 oranında düştü.