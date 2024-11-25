Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

İHA
D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde iki gündür kar yağışı ve sis etkili oluyor.
2 gündür süren kar yağışları sonrası TEM’in Bolu geçişi ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı yeşil alanlarda 75 santimetreyi aştı.
GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ
Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.
Karayolları ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kürüme çalışmalarını devam ettiriyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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