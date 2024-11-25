Bolu Dağı’nda görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü

İHA

D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde iki gündür kar yağışı ve sis etkili oluyor.

2 gündür süren kar yağışları sonrası TEM’in Bolu geçişi ve D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde kar kalınlığı yeşil alanlarda 75 santimetreyi aştı.

GÖRÜŞ MESAFESİ DÜŞTÜ

Hafif kar yağışının ve sisin etkili olduğu D-100 karayolu Bolu Dağı kesimi ve D-100 karayolunun Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgelerinde görüş mesafesi yaklaşık 40 metreye kadar düştü.

Karayolları ekipleri olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kürüme çalışmalarını devam ettiriyor.