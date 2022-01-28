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    Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için trafiğe kapatılacak

    Bolu Dağı'nın TEM Otoyolu geçişinde İstanbul İstikameti, yol kenarındaki karların temizlenmesi için saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılacak.
    • DHA
    • 28.01.2022 - 18:10
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    Bolu Dağı'nın İstanbul istikameti kar temizliği için trafiğe kapatılacak

    Karayolları ekipleri, TEM Otoyolu'nun Bolu Dağı mevkisinde yol kenarındaki kar yığınlarının kaldırılması için çalışma yapacak.

    Çalışma kapsamında TEM'in İstanbul yönü saat 01.00 ile 03.30 arasında ulaşıma kapatılacak.

    ARAÇLAR D-100'E AKTARILACAK

    Karayolları Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Anadolu Otoyolu Bolu tünel bölgesinde bulunan viyadüklerin sol şeridinde yer alan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren kar yığınlarının temizliği için İstanbul yönü trafiği, 29 Ocak tarihinde saat 01.00-03.30 arasında Abant kavşağından D-100’e aktarılacaktır" denildi.

    Bolu Dağı nın İstanbul istikameti kar temizliği için trafiğe kapatılacak #1

    Bolu Dağı nın İstanbul istikameti kar temizliği için trafiğe kapatılacak #2

    Bolu Dağı nın İstanbul istikameti kar temizliği için trafiğe kapatılacak #3


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