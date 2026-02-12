Bolu TOKİ kura çekimi canlı izle: Bolu TOKİ sonuçları açıklandı mı?

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

TOKİ’nin Bolu’da hayata geçireceği sosyal konut projesinde kritik aşamaya gelindi.

Kent genelinde inşa edilecek 1.950 konut için hak sahiplerini belirleyecek kura süreci için nefesler tutuldu.

Başvuru yapan binlerce vatandaş kura detaylarına ve sonuçlara odaklandı.

Peki TOKİ Bolu kura sonuçları nasıl ve nereden öğrenilir? TOKİ Bolu kura çekimi canlı yayın bilgileri…

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA?

Bolu’da TOKİ tarafından inşa edilecek sosyal konutlar için hak sahiplerini belirleyecek kura çekiminin tarihi ve yeri belli oldu. Çekiliş, 12 Şubat 2026 Perşembe günü saat 11.00’de Bolu Bilim Sanat Merkezi Konferans Salonu’nda yapılacak.

Noter huzurunda gerçekleştirilecek kura çekimi, TOKİ’nin resmi YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

TOKİ BOLU KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

TOKİ SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Ev sahibi olmaya hak kazanan asil ve yedek adaylar, sonuçları iki resmi platform üzerinden kolaylıkla sorgulayabilecek.

Toplu Konut İdaresi’nin internet sitesi ile e-Devlet sistemi üzerinden yapılacak paylaşımlar sayesinde vatandaşlar, başvuru durumlarını kısa sürede öğrenebilecek.

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve kişisel bilgileriyle sisteme giriş yaparak kendilerine konut çıkıp çıkmadığını kontrol edebilecek.