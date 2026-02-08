Bolu'da dereye inmek isteyen araç suya gömüldü

- Bolu Karaköy'de bir sürücü, dere kenarına inmek istediği sırada aracının kontrolünü kaybederek suya gömüldü.
- Sürücü, kazayı yara almadan atlatırken araçta hasar meydana geldi.
- Olay yeri çalışmaları devam ederken, kazaya dair görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Bolu Karaköy mevkiinde, kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen sürücü, otomobiliyle dere kenarına inmek istedi.
Aracın sürücüsü zeminin kaygan olması nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetti.
ARAÇ DEREYE DEVRİLDİ
Sürücünün hakimiyetini sağlayamadığı araç, kayarak dere yatağına devrildi.
Suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla çıkan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
VATANDAŞLAR SEFERBER OLDU
Araçta hasar oluşurken çevredeki vatandaşlar, otomobilin sudan çıkarılması için çalışma başlattı.
Olay yerinde çalışmalar sürerken, yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.