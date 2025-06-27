Bolu'da kontrolden çıkan traktör devrildi: 1 ölü, 2 yaralı

Bolu merkeze bağlı Yakabayat köyünde, Mesut A. (15) idaresindeki 01 ALZ 066 plakalı traktör, şehir merkezine seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi.
18 YAŞINDAKİ GENÇ YAŞAMINI YİTİRDİ
Tepetaklak olan traktörde yolcu konumunda bulunan Furkan Alasırt (18) olay yerinde hayatını kaybederken, Metehan A. (17) ve Mesut A. yaralandı.
Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
2 YARALI TEDAVİ ALTINDA
Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Öte yandan olay yerinde hayatını kaybeden Furkan Alasırt, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.