Bolu'da odunluk ve müştemilat alev alev yandı

İHA

Bolu'da Aşağısoku Mahallesi Kilitli Sokak üzerinde bulunan bir odunlukta yangın çıktı. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında, alevler hızla büyüyerek odunluğun bitişindeki müştemilata da sıçradı.

Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

ERKEN MÜDAHALE SAYESİNDE YANGIN EVE SIÇRAMADI

Olay yerine kısa süre içerisinde gelen Bolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri alevleri kontrol altına aldı.

Çıkan yangın erken müdahale sayesinde yakınında bulunan eve sıçramadan söndürüldü. Odunluğun alev alev yanışı ise vatandaş kamerasına yansıdı.