Bolu'da otoyolda yolcu otobüsü tıra çarptı: 6 yaralı

İHA
TEM Otoyolu’nun Bolu geçişinde Yeniçağa ilçesi mevkiinde, İstanbul istikametinde seyreden Murat Ö. yönetimindeki 59 KS 104 plakalı Mercedes marka yolcu otobüsü, aynı istikamette seyreden Mahmut A. idaresindeki 63 ARV 732 plakalı tıra arkadan çarptı.
YARALI 6 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI
Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan 6 kişi yaralandı.
Durum 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve otoyol jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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