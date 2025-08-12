Bolu’daki orman yangını kısmen kontrol altında: 2 gözaltı

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde saat 12.26 sıralarında ilçeye bağlı Göncek köyü civarındaki tarlada başlayan yangın ormana sıçradı.

Bolu Valiliği koordinesinde başlatılan çalışmalara; Orman Genel Müdürlüğü’ne ait 4 helikopter, 30 arazöz, 2 itfaiye aracı, 9 su ikmal aracı, 18 ilk müdahale aracı, 8 pikap ve 7 iş makinesi ile 185 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 5 AFAD personeli, 14 itfaiye personeli, 16 jandarma personeli katıldı. Bölge halkı da ekiplere destek verdi.

KISMEN KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına havadan ve karadan etkin şekilde müdahale edilirken, ekiplerin yoğun çabası sonucunda alevler gece saatlerinde kısmen kontrol altına alındı. Bölgede soğutma ve söndürme çalışmaları devam ediyor.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINDA

Yapılan incelemede yangının, tarlada çalışma sırasında biçerdöverden sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirlendi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.