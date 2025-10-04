Botan Çayı'nda teknelerle Gazze'ye destek

Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Baraj Gölü kıyısında toplanan vatandaşlar, ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla Gazze’ye yönelik saldırılara tepki gösterdi.

"ARTIK KINAMANIN ÖTESİNE GEÇİLMELİ"

Filistin’e Destek Platformu adına yapılan açıklamada, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ve insani yardımları engellemesi kınandı. Açıklamada, Uluslararası Özgürlük Filosu’na destek mesajı verilerek, “İsrail soykırım suçu işliyor, uluslararası kurumlar sessiz kalıyor” denildi. İslam ülkeleri ise “kınamanın ötesine geçip güçlü adımlar atmaya” davet edildi.

"KALBİMİZ GAZZE'DE"

Etkinliğe katılan Faruk Süzgün, “Kalbimiz ve gönlümüz Gazze’de, Filistin’de. Filoya katılan kardeşlerimizi destekliyoruz, selametle ülkelerine dönmelerini diliyoruz” sözleriyle duygularını dile getirdi.

"DÜNYANIN SESSİZ KALMAMASI GEREK"

Katılımcılardan Yılmaz Çekmen de, “Gazze ablukasını delen Sumud Filosunu temsilen bir gösteri yapmak istedik. STK’lar ve öğrencilerle burada buluştuk. Herkesin Gazze’ye ses vermesini, dünyanın sessiz kalmamasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.