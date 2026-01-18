Antalya’da güneşin tadını sahilde çıkardılar

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde Sorgun-Boğaz-Mendirek Sahili, ocak ayında alışılmadık sıcak havayı fırsat bilen vatandaşlarla doldu. Yüzünü gösteren güneşle birlikte sahile akın eden vatandaşlar, hem güneşlendi hem de denizin ve doğanın tadını çıkardı.

BALIK TUTANLAR ZİNCİR OLUŞTURDU

Sahilde büyük bir bölümü balık tutmayı tercih eden vatandaşlar, adeta sahil boyunca zincir oluşturarak oltalarını denize attı. Piknik masalarında aileleriyle birlikte vakit geçirenler ise güneşin ve manzaranın keyfini çıkardı.

HAVA SICAKLIĞI KEYİFLİ BİR GÜN SAĞLADI

Hava sıcaklıklarının 8-10 dereceye ulaştığı bölgede, vatandaşlar kış ortasında güneşli bir günün tadını çıkararak şehirdeki soğuk ve kar havasından uzaklaştı. Manavgat sahilleri, renkli ve neşeli görüntülere sahne oldu.