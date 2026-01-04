Bozcaada ve Gökçeada hattında bazı seferler iptal edildi

- Kuzey Ege Denizi'ndeki kötü hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.
- GESTAŞ, Bozcaada ve Gökçeada hattında bazı seferlerin yapılmayacağını duyurdu.
- Yolcular, güncel sefer bilgileri için GESTAŞ'ın internet sitesini takip etmeli.
Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege’de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle sefer programında değişikliğe gidildiğini duyurdu.
BOZCAADA SEFERLERİ YAPILAMAYACAK
Açıklamaya göre, Geyikli–Bozcaada hattında
Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00,
Bozcaada’dan ise saat 07.00 ve 10.00
seferleri iptal edildi.
GÖKÇEADA HATTINDA DA AKSAMA
Kabatepe–Gökçeada hattında ise
Kabatepe’den saat 09.00,
Gökçeada’dan saat 07.00
seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.
YOLCULARA UYARI
Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgileri için GESTAŞ’ın resmi internet sitesi ve duyurularını takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.