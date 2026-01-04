Abone ol: Google News

Bozcaada ve Gökçeada hattında bazı seferler iptal edildi

Kuzey Ege Denizi’nde etkili olan elverişsiz hava koşulları nedeniyle Çanakkale’nin Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Yayınlama Tarihi: 04.01.2026 19:48
  • Kuzey Ege Denizi'ndeki kötü hava koşulları nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi.
  • GESTAŞ, Bozcaada ve Gökçeada hattında bazı seferlerin yapılmayacağını duyurdu.
  • Yolcular, güncel sefer bilgileri için GESTAŞ'ın internet sitesini takip etmeli.

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu ile araç taşımacılığı yapan GESTAŞ Deniz Ulaşım A.Ş., Kuzey Ege’de yaşanan olumsuz hava şartları nedeniyle sefer programında değişikliğe gidildiğini duyurdu.

BOZCAADA SEFERLERİ YAPILAMAYACAK

Açıklamaya göre, Geyikli–Bozcaada hattında

Geyikli’den saat 08.00 ve 11.00,

Bozcaada’dan ise saat 07.00 ve 10.00

seferleri iptal edildi.

GÖKÇEADA HATTINDA DA AKSAMA

Kabatepe–Gökçeada hattında ise

Kabatepe’den saat 09.00,

Gökçeada’dan saat 07.00

seferlerinin olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyeceği bildirildi.

YOLCULARA UYARI

Yetkililer, yolcuların güncel sefer bilgileri için GESTAŞ’ın resmi internet sitesi ve duyurularını takip etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

