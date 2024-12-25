BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma başlatıldı

İHA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret suçlamasıyla Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında re’sen soruşturma başlattı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamaya göre şu ifadeler kullanıldı: