Bu 5 yiyecek mikrodalga fırınınızı mahvediyor

Mikrodalga fırınlar, yemekleri hızlı bir şekilde ısıtmak veya pişirmek isteyenler için pratik bir çözüm sunuyor.

Özellikle tek kişilik veya küçük porsiyonlarda enerji tüketimi, geleneksel fırın veya ocaklara kıyasla oldukça düşük. Bu da hem zaman hem de elektrik tasarrufu sağlıyor.

Uzmanlar ise tüm yiyeceklerin mikrodalgada güvenle ısıtılamayacağını belirtiyor.

Bazı besinler, yanlış ısıtıldığında lezzetini kaybedebilir veya sağlık açısından risk oluşturabilir ya da cihaza zarar verebilir.

MİKRODALGA FIRINLARDA ISITILMAMASI GEREKEN 5 YİYECEK

Kuru lahana ve ıspanak: Nem içermeyen yapraklı sebzeler kıvılcımlar çıkarabilir ve mikrodalga fırına zarar verebilir. Sebzeleri buharda pişirmek veya kaynatmak en güvenli yöntem.

Domates ve makarna sosları: Kalın ve yoğun yapıları nedeniyle kabarcıklar oluşturup patlayabilir. Sosları tencerede orta ateşte veya hafifçe seyreltip kısa aralıklarla mikrodalgada ısıtmak öneriliyor.

Biber ve acı biber: Mikrodalgada kapsaisin buharı açığa çıkar, bu da göz ve ciltte yanma, tahriş yaratabilir. Kavurmak veya ızgara yapmak daha güvenli bir yöntem.

Çiğ yumurta: Mikrodalgada pişirilen çiğ yumurtalar patlayabilir, fırını kirletebilir ve yanıklara yol açabilir. Tencere veya yumurta pişirici tercih edilmeli.

Sert haşlanmış yumurta: Soyulmuş veya soyulmamış fark etmeksizin yüksek ısıda mikrodalgada patlayabilir. Mikrodalga, yumurtaları pişirmek için güvenli bir yöntem değil.