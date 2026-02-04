Abone ol: Google News

Bu çiçeğe yaklaşmayın bile: Cezası 699 bin 245 TL

Spil Dağı Milli Parkı’nda koruma altındaki kardelen çiçeklerini koparanlara 2026 itibarıyla 699 bin 245 TL ceza uygulanacak.

Yayınlama Tarihi: 04.02.2026 14:10
  • Spil Dağı Milli Parkı'ndaki kardelen çiçeklerini koparmanın cezası 2026 itibarıyla 699 bin 245 TL olacak.
  • Kardelen çiçeklerini koruma cezası son 5 yılda yaklaşık 7 kat arttı.
  • Baharın habercisi bu çiçeklere zarar verenler yüksek cezayla karşılaşacak.

Spil Dağı Milli Parkı’nda koruma altında bulunan ve baharın habercisi olarak bilinen kardelen çiçekleri, bu yıl da erken çiçek açtı.

Kardelenleri koparmanın cezası ise ağır.

Koruma altındaki kardelen çiçeklerini koparmanın cezası son 5 yılda yaklaşık 7 kat artırıldı.

İşte, kardelen koparmanın bedeli...

2026 BEDELİ 

-20 derece soğuktan bile etkilenmeyen kardelen çiçeğini koparana 699.245 TL para cezası kesilmesi kararı alındı.

