Gökyüzünü kapladı! İstanbul’daki bulut deprem habercisi mi?

İstanbul’da öğle saatlerinde gökyüzünde beliren sıra dışı bulut görüntüleri vatandaşların dikkatini çekti.

Sosyal medyada kısa sürede yayılan görüntüler sonrası “deprem bulutu” iddiaları yeniden gündeme geldi.

Birçok kişi bu oluşumların olası bir sarsıntının işareti olup olmadığını araştırmaya başladı.

CİRROCUMULUS BULUTLARI NEDİR?

Gökyüzünde kum taneciklerini andıran ya da küçük dalgalar şeklinde görülen cirrocumulus bulutları, İstanbul gökyüzünü kapladı.

Meteoroloji uzmanları, cirrocumulus oluşumlarının genellikle hava değişiminin habercisi olduğunu belirtirken, bu bulutların görülmesinin ardından çoğu zaman yağışlı havanın etkili olabildiğine dikkat çekiyor.

DEPREM HABERCİSİ Mİ?

Deprem öncesinde gökyüzünde oluştuğu öne sürülen sıra dışı bulut şekillerinin, olası sarsıntıların habercisi olduğu yönündeki inanışın bilimsel bir temele dayanmadığı belirtiliyor.

Uzmanlar, cirrus, altocumulus ve cirrocumulus gibi yüksek irtifa bulutlarının doğal atmosfer olayları sonucu oluştuğunu vurgularken, modern bilimsel çalışmaların deprem ile bulutlar arasında doğrudan bir ilişki ortaya koymadığını ifade ediyor.

Buna rağmen, kökeni yüzyıllar öncesine dayanan bu inanış, günümüzde de kamuoyunun ilgisini çekmeye devam ediyor.