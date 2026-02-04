İstanbul'da çıkan yangında kedisi telef olan kadın sinir krizi geçirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Beyoğlu'nda çıkan yangında 'Sütlaç' için seferberlik...

Beyoğlu ilçesi Keçeci Piri Mahallesi Toygar Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın giriş katında, saat 10.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Üst katlara duman dolması nedeniyle daire sakinleri, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi.

OLAY YERİNE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dairenin yandığı binanın sakinlerinden bir kadın, 'Refy' adlı kedisini alarak panikle dışarıya çıktı.

O anları anlatan kadın, "Yangından çıktık. Çok şükür bunu kurtardık." dedi.

DUMANDAN ETKİLENEN 'SÜTLAÇ' KURTARILAMADI

Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, dairenin camını kırıp içeriye girerek yangına müdahale etti.

Yangın çıkan dairede mahsur kalan 'Sütlaç' isimli kedi, itfaiye ekipleri tarafından daireden çıkarıldı.

SAHİBİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Hareket etmeyen kediye sağlık ekipleri, oksijen maskesiyle dakikalarca oksijen vererek kalp masajı yaptı. Kedi tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak öldü.

Kedinin sahibi ve ev arkadaşı ise uzun süre 'Sütlaç'ın başında sinir krizi geçirerek gözyaşı döktü.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.