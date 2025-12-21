Bu ilde arsası olan yaşadı: Fiyatları İstanbul’u bile solladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türkiye’de imarsız arazi piyasasında son verilere göre, bağ, bahçe ve tarla niteliğindeki arazilerin ortalama fiyatları son 5 yılda yüzde 900’ün üzerinde artış kaydetti.

Ancak son 1 yıllık dönemde fiyat artış hızının belirgin şekilde yavaşladığı ve ortalama yüzde 16 seviyelerinde kaldığı görülüyor.

Özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri, son bir yılda arazi fiyatlarındaki artışta öne çıkan bölgeler oldu. Bu illerde tarla fiyatları, konut piyasasında yaşanan yükselişe paralel bir seyir izleyerek Türkiye genelinin üzerine çıktı.

Uzmanlara göre, söz konusu şehirlerde tarım ve hayvancılığın güçlü olması, buna karşın düz ve imarsız arazi arzının sınırlı kalması, fiyatları yukarı yönlü baskılıyor.

Peki tarla ve arsa fiyatları en çok hangi illerde arttı?

ARAZİ FİYATLARININ EN ÇOK ARTTIĞI İLLER

1- Hakkâri: 1.994 TL/m2 TL (%111,23)

2- Bingöl: 771 TL/m2 TL (%87,59)

3- Diyarbakır: 1.354 TL/m2 TL (%53,51)

4- Uşak: 174 TL/m2 TL (%34,88)

5- Elâzığ: 653 TL/m2 TL (%29,56)

6- Nevşehir: 353 TL/m2 TL (%28,83)

7- Van: 700 TL/m2 TL (%28,21)

8- Batman: 1.395 TL/m2 TL (%26,70)

9- İstanbul: 2.787 TL/m2 TL (%26,28)

10- Tunceli: 848 TL/m2 TL (%26,00)

11- Şanlıurfa: 1.088 TL/m2 TL (%25,93)

12- Giresun: 730 TL/m2 TL (%25,86)

13- Bolu: 527 TL/m2 TL (%23,42)

14- Aydın: 553 TL/m2 TL (%23,16)

15- Kayseri: 531 TL/m2 TL (%22,92)