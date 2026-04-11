Bu keçiler ölmüyor: Yozgatlı çobanın şaşırtan yöntemi

Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesi Kuşkayası Mahallesi’nde uzun yıllardır damızlık keçi yetiştiriciliği yapan Erkan Taştan, bu yıl ahırlarda uyguladığı özel yöntemler sayesinde doğum döneminde sürüsünde ölüm yaşanmadığını açıkladı.

Taştan, hayvan sağlığı için önceliğini hijyen ve kireç kullanımına vererek başarılı sonuçlar elde etti.

Keçi yetiştiricisi Erkan Taştan, bu yıl özellikle ahırlara serptiği kirecin hayvan sağlığı açısından faydasını gördüğünü ifade ederek "Yaklaşık 15-20 yıldır damızlık keçi yetiştiriciliği yapıyorum. Dört yüz anaç keçim var. Bu yıl Allah’a şükür doğumlarda hayvan kaybım olmadı. Oğlaklar doğdu ama biraz ufak tefek oldu. Bu sene kirece özellikle önem verdim. Kireç kullandığımız için hayvan ölümleri yaşanmadığını düşünüyorum. Diğer yıllarda kireç kullanmıyorduk ve ölümler daha fazla oluyordu" dedi.

MİKROBU KIRIYOR

Kirecin ahır hijyenine katkı sağladığını düşündüğünü belirten Taştan, besicilere de tavsiyede bulundu.

Ahırlarda kullanılan kirecin hastalıkların önlenmesinde etkili olduğunu düşündüğünü söyleyen Taştan, "Kirecin mikrobu kırdığına ve hayvanlar için faydalı olduğuna inanıyorum. Abartmadan, hayvanların yattığı ve gezdiği yerlere azar azar serpilmesini tavsiye ederim. Bit ve pire gibi parazitleri azaltıyor, mikrobu kırıyor. İshalin çoğalmasını da engellediğini düşünüyorum. Bu kirecin faydası var" ifadelerini kullandı.