Cenaze ödeneği tutarı 2026: Ölüm parası nasıl alınır

"Ölüm parası" olarak da bilinen cenaze ödeneği, SGK tarafından ölen kişinin yakınlarına ödenmektedir.

Bir kerelik gerçekleşen bu ödeme için merhumun , 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na tabi olması gerekmektedir.

Vefat edenin birinci dereceden yakınlarına yapılan cenaze yardımı, defin giderlerinde kullanılması amacıyla verilir.

Öncelik sırasına göre eşe, eşi yoksa çocuklara, ardından anne ve babaya, onlar da yoksa kardeşlere ödeme yapılmaktadır.

2026 yılı için cenaze ödeneği tutarı arttırıldı.

5 yıl içerisinde alınabilen cenaze ödeneği ne kadar ve nasıl başvurulur

CENAZE ÖDENEĞİ TUTARI 2026

Cenaze ödeneği tutarı her yıl bir önceki yıl için Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı tarafından açıklanan Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) değişim oranında artırılarak belirlenmekte olup, “2026 yılı için cenaze ödeneği miktarı 6.398,00 TL’dir”

5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi sigortalıların cenaze ödeneği kişinin emekli aylığından az olmamak üzere (makam, temsil ve görev tazminatı gibi tazminatlar hariç) 01.01.2026-30.06.2026 dönemi için 26.369,55 TL'dir.

CENAZE ÖDENEĞİ BAŞVURUSU

Başvuruyu, “Gelir, Aylık ve Ödenek Talep Belgesi” ile e-Devlet Kapısı üzerinden veya en yakın Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğüne/Merkez Müdürlüğüne giderek yapabilirsiniz.