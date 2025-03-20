İHA

"Olmaz" denilen üretimi başaran vatandaş, hem tüccarları hem de çiftçileri şaşırttı.

Kumluca ilçesine bağlı Salur Mahallesi'nde örtü altı tarımla uğraşan Ahmet Ünal (55), birçok kişinin imkânsız olarak gördüğü bir başarıya imza attı.

25 Kasım'da dikimini yaptığı kavunlarının ilk hasadını 15 Mart'ta gerçekleştiren Ünal, ikinci hasadını da büyük bir mutlulukla yaptı.

İlk hasatta 2 ton kavun satan üretici, fiyatlardan ve verimden son derece memnun olduğunu belirterek üretim maliyetini büyük ölçüde çıkardığını, bundan sonraki satışlarının tamamen kâr olacağını söyledi.

Kavunlarının kilosunu 200 TL'den satan üretici, "Bu mevsimde kavun olmaz, soğukta yetiştiremezsin dediler. Ben yapacağım dedim ve yaptım" şeklinde konuştu.

SERADA ÖZEL ÜRETİM

Ahmet Ünal, özel teknikler uygulayarak serasını sıcak tuttuğunu belirterek, "Seram güneye bakan bir yamaçta, güneşi çok iyi alıyor. Plastik seranın içine bir kat daha ince plastik örtü kaplayarak sıcaklığı muhafaza ettim. En soğuk günlerde bile soba yakarak sera içi sıcaklığını korudum. Bir hafta on gün boyunca şiddetli bir soğuk yaşandı ama serama çok iyi baktım, soğuğa kaptırmadım ve başardım" diye konuştu.