Bu oyunlar sizi geceleri uyutmuyor: İşte nedeni

Video oyunları, zihinsel ve fiziksel uyarılmayı artırarak uykuya geçişi zorlaştırabilir.

Sleepdoctor.com’da yer alan bilgiye göre, ekranlardan yayılan mavi ışık nedeniyle melatonin üretimini baskılar.

Melatonin, uyku düzenini kontrol eden bir hormondur ve gece saatlerinde artarak uykuya geçişi kolaylaştırır. Ancak mavi ışık, bu süreci engelleyerek uykuya geçişi zorlaştırabilir.

Peki, hangi oyunlar uyumayı zorlaştırır?

HANGİ OYUNLAR UYKUYA ENGEL OLUR?

Avustralya’daki Flinders Üniversitesi’nde yapılan bir çalışma, yatmadan önce 150 dakika. Şiddet içeren video oyunları oynayan 17 gencin uykusunu test etti.

Bu kişilerin uykuya dalmaları ortalama 39 dakika sürdü ve gece boyunca tekrar tekrar uyanarak uykularını yaklaşık 27 dakika azalttılar.

Şiddet içeren video oyunları genellikle çok uyarıcıdır. Bu tür oyunların inanılmaz ses efektleri ve film müzikleri, işitsel mikro aroromalar olarak kabul edilir. Beyniniz bu fark seslerini duyar ve dikkatinizi zirveye çıkararak sizi tetikte tutar.

DAHA İYİ BİR UYKU İÇİN NE YAPMALI?

Verywell Health, daha iyi bir uyku için yapılması gerekenleri sıraladı:

* Oyun Süresini Sınırlayın: Geceleri oyun oynamayı sınırlayarak uyku düzeninizi koruyun.

* Ekran Süresini Azaltın: Yatmadan en az bir saat önce ekranlardan uzak durun.

* Rahatlatıcı Oyunlar Tercih Edin: "Stardew Valley", "Animal Crossing" gibi sakinleştirici oyunlar, uykuya geçişi kolaylaştırabilir.