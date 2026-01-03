BUDO'nun 8 seferi iptal edildi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bursa’da Deniz Otobüsleri’nin (BUDO) internet sitesinden seferlere dair bir açıklama yapıldı.

OLUMSUZ HAVA NEDENİYLE DENİZ SEFERLERİ İPTAL EDİLDİ

Yapılan açıklamada, Marmara Denizi’nde etkili olması beklenen şiddetli rüzgar ve dalga boyunun sefer güvenliğini olumsuz etkileyeceği belirtilerek, bazı hatlarda karşılıklı seferlerin gerçekleştirilemeyeceği duyuruldu.

Açıklamada, saat 08.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Kabataş), 08.00'deki ve 11.30'daki İstanbul (Kabataş)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa-Armutlu, 10.00'daki Armutlu-İstanbul, 11.30'daki İstanbul-Armutlu ve 13.00'deki Armutlu-Bursa seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.