İDO ve BUDO'nun bazı seferleri iptal edildi

İHA

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Bölgesi'nde etkili olacak olan olumsuz hava koşullarına dair uyarıda bulunmuştu.

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) bazı dış hat vapur seferleri ve Bursa Deniz Otobüsleri'nin (BUDO) bugün gerçekleştireceği bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

BUDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

Bursa Deniz Otobüsleri'nde iptal edilen seferler şu şekilde:

"07.00 Bursa (Mudanya)- İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci)- Bursa (Mudanya), 09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas), 10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya, 11.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Armutlu (İhlas, 12.55 Armutlu (İhlas) - Bursa (Mudanya)"

İDO'NUN İPTAL EDİLEN SEFERLERİ

İstanbul Deniz Otobüslerinin internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'deki Pendik-Yalova, saat 08.30'daki Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, saat 09.05'teki Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri ile saat 12.30'daki Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy seferleri gerçekleştirilemeyecek.