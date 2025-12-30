Abone ol: Google News

BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) bugünkü 8 seferi ile 1 Ocak'taki 2 seferinin olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

AA AA
Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 01:21
BUDO'nun bazı seferleri olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi
  • BUDO, olumsuz hava koşulları nedeniyle bugünkü 8 ve 1 Ocak'taki 2 seferini iptal etti.
  • Duyuruya göre, Bursa-İstanbul ve İstanbul-Bursa seferleri yapılmayacak.
  • Aynı şekilde, Bursa-Armutlu ve Armutlu-İstanbul seferleri de iptal edildi.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden bir duyuru paylaşıldı.

İPTAL EDİLEN SEFERLER

Duyuruya göre, saat 07.00'deki ve 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.00 ile 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Aynı nedenle saat 09.30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), saat 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) 11.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Armutlu (İhlas) ve 12.55'teki Armutlu (İhlas)-Bursa (Mudanya) seferleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle yapılamayacak.

Ayrıca 1 Ocak'ta yapılması planlanan saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Kabataş) ve 08.00'deki İstanbul (Kabataş) - Bursa (Mudanya) seferlerinin de aynı gerekçeyle iptal edildiği duyuruldu.

İç Haber Haberleri