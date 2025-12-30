Çankırı'da kontrolden çıkan Tofaş inşaat sahasına uçtu

- Çankırı'da 06 BYG 581 plakalı Tofaş-Fiat otomobil kontrolden çıkarak inşaat sahasına uçtu.
- Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki kişiler olay yerinden kaçtı.
- Polis, kazaya karışanlar için araştırma başlattı.
Çankırı'da Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde 06 BYG 581 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan inşaat sahasına uçtu.
KAZA SONRASI ARAÇTAKİ KİŞİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI
Kaza sonrası araçta bulunan kişiler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
İnşaat sahasına düşen otomobil bulunduğu yerden çıkarılırken, polis ekipleri kazaya karışan şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı.
Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.