Çankırı'da kontrolden çıkan Tofaş inşaat sahasına uçtu

Çankırı'da kontrolden çıkan Tofaş-Fiat marka otomobilin inşaat sahasına uçması sonucu meydana gelen kazada araç kullanılamaz hale geldi.

Yayınlama Tarihi: 30.12.2025 02:25
Çankırı'da kontrolden çıkan Tofaş inşaat sahasına uçtu
  • Çankırı'da 06 BYG 581 plakalı Tofaş-Fiat otomobil kontrolden çıkarak inşaat sahasına uçtu.
  • Kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken, araçtaki kişiler olay yerinden kaçtı.
  • Polis, kazaya karışanlar için araştırma başlattı.

Çankırı'da Abdulhalik Renda Mahallesi Yanlar Caddesi'nde 06 BYG 581 plakalı Tofaş-Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan inşaat sahasına uçtu.

KAZA SONRASI ARAÇTAKİ KİŞİLER OLAY YERİNDEN KAÇTI

Kaza sonrası araçta bulunan kişiler olay yerinden uzaklaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

İnşaat sahasına düşen otomobil bulunduğu yerden çıkarılırken, polis ekipleri kazaya karışan şahısların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Kazada otomobil kullanılamaz hale geldi.

