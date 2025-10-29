Bugün eczaneler açık mı? 29 Ekim Çarşamba nöbetçi eczane sorgulama

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Tüm Türkiye bugün Cumhuriyet’imizin 102. yılını kutluyor.

Resmi tatil kapsamında pek çok kamu ve özel kurumun kapalı olacağı bu özel günde, vatandaşların en çok merak ettiği konulardan biri eczanelerin çalışma durumu oldu.

Günlük hayatın vazgeçilmez ihtiyaçlarından biri olan ilaç ve sağlık ürünlerine erişim, tatil günlerinde özellikle kritik önem taşıyor.

Peki, bugün eczaneler açık mı? Nöbetçi eczanelere nereden bakılır? İşte detaylar.

29 EKİM ECZANELER AÇIK MI?

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Türkiye genelinde eczaneler, diğer kamu kurumlarıyla birlikte kapılarını kapatacak.

Ancak nöbetçi eczaneler gün boyunca hizmet vermeye devam edecek.

Vatandaşlar, ilaç veya sağlık ürünlerine ihtiyaç duyduklarında en yakın nöbetçi eczaneyi e-Devlet üzerinden hızlı ve kolay bir şekilde sorgulayabilir.

Resmî tatil sonrası, 30 Ekim Perşembe günü eczaneler tekrar normal mesai saatlerine dönecek ve rutin hizmet vermeye başlayacak.

NÖBETÇİ ECZANELERE NASIL BAKILIR?

Nöbetçi eczaneler, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından belirlenen sistem üzerinden görüntülenebiliyor. Vatandaşlar, e-Devlet uygulamasına giriş yaparak “TİTCK Nöbetçi Eczane Sorgulama Hizmeti” sayfası üzerinden bulundukları il veya ilçedeki nöbetçi eczaneleri kolayca listeleyebilir.

Bunun yanı sıra il sağlık müdürlükleri ve eczacı odalarının resmi web siteleri üzerinden de nöbetçi eczanelerin konum ve iletişim bilgilerine ulaşılabilir.

NÖBETÇİ ECZANE SORGULAMA EKRANI



