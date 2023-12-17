Burdur’da bir kişi evinde ölü bulundu

İHA
Burdur'da saat 21.00 sıralarında merkez Bağlar Mahallesi Dorum Dede Sokak’ta bulunan müstakil bir evde, oğlu Mustafa Nihat Candan'ı (52), evinin mutfağında yerde hareketsiz halde bulan anne 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu.
Hayatını kaybettiği anlaşıldı
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Mustafa Nihat Candan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.
Olay yerine gelen adli tabip tarafından normal ölüm olarak değerlendirilen olay sonrası Mustafa Nihat Candan’ın cansız bedeni cenaze aracıyla morga kaldırıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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