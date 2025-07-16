Burdur'da domates yüklü kamyon şarampole devrildi: 1 ölü

Burdur'da saat 19.30 sıralarında Gölhisar ilçesi Yusufça Kasabası girişinde halden domates yükleyerek yola çıkan Abdülselam Denizcan (54) idaresindeki 35 DDR 78 plakalı Scania marka kamyon, sürücüsünün direksiyon sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi.

SÜRÜCÜ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kazada sürücü araç içerisinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Denizcan'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Denizcan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kamyon ise vinç yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.