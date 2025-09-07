Burdur'da durduramadığı aracın arkasından ateş etti

Dehşet veren olayın adresi Burdur.
Sabah saatlerinde Burdur-Antalya kara yolu üzerinde meydana gelen olayda Boğazköy mevkiinde S.G. kontrolündeki 15 ADS 681 plakalı araç, şerit değiştirdiği sırada C.Y. kontrolündeki 34 NPD 130 plakalı araca sürttü.
ARACI DURDURMAK İÇİN ATEŞ ETTİ
Yaşanan olay sonrasında kendisine sürten aracı durduramayan C.Y., 15 ADS 681 plakalı araca ateş açarak durdurmaya çalışırken, fişeğin 15 ADS 681 plakalı araç sürücüsü S.G.'ye gelmesi sonucunda S.G. ağır yaralandı.
SÜRÜCÜ AĞIR YARALANDI
Olay sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
GÖZALTINA ALINDI
Jandarmanın titiz çalışması sonucunda araç sürücüsü C.Y. gözaltına alındı.