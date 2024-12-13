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Burdur'da kafeteryada çıkan baca yangını paniğe neden oldu

Burdur'da kafeteryada çıkan baca yangını paniğe neden oldu Burdur’da bir kafeteryada sobaya atılan odunların bacayı tutuşturması nedeniyle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.