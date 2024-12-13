Burdur'da kafeteryada çıkan baca yangını paniğe neden oldu

İHA
Burdur’da saat 00.00 sıralarında Burdur merkez Burç Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı binanın zemin katında bulunan bir kafeteryada sobaya atılan odunların bacayı tutuşturması nedeniyle yangın çıktı.
İTFAİYE EKİPLERİ YANGINI SÖNDÜRDÜ
Yangını görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi alırken itfaiye ekipleri çatıya çıkarak yangına müdahale etti.
Müdahale sonrası yangın söndürülürken herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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