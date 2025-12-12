Abone ol: Google News

Burdur'da kalorifer kazanı patladı: Ev kullanılamaz hale geldi

Burdur'un Gölhisar ilçesinde bir evde kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yayınlama Tarihi: 12.12.2025 05:10
Burdur'da kalorifer kazanı patladı: Ev kullanılamaz hale geldi
  • Burdur'un Gölhisar ilçesinde kalorifer kazanı patlayan bir evde yangın çıktı.
  • İtfaiye ekipleri yangını bitişikteki eve sıçramadan söndürdü.
  • Evde büyük çapta hasar oluştu.

Burdur'da Gölhisar ilçesine bağlı Yusufça Kasabası'nda, M.Y.'e ait evde kalorifer kazanın patlaması sonucu yangın çıktı.

YANGIN UZUN UĞRAŞLARLA SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Ekipler tarafından yangın bitişiğindeki eve sıçramadan uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.

Yangında evde büyük çapta hasar meydana geldi. 

