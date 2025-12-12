Vergi Denetim Kurulu 250 müfettiş yardımcısı alacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kadrosunu güçlendirmek amacıyla 250 müfettiş yardımcısı alacağını duyurdu. İlan, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

200 İİBF-HUKUK, 50 MÜHENDİSLİK MEZUNU ALINACAK

Açıklamaya göre kadroların 200’ü; hukuk, siyasal bilgiler, iktisat, işletme ve iktisadi-idari bilimler fakülteleri mezunlarından, 50’i ise mühendislik fakülteleri mezunlarından seçilecek.

BAŞVURULAR MART 2026'DA

Adaylar, başvurularını 9–18 Mart 2026 tarihleri arasında Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın resmi internet sitesi üzerinden yapacak.

YAZILI SINAV 2026'DA

Giriş sınavı iki farklı formatta gerçekleştirilecek:

İİBF, hukuk, siyasal bilgiler mezunları: 11–12 Nisan 2026’da klasik usulde yazılı sınava girecek.

Mühendislik mezunları: 11 Nisan 2026’da test usulünde sınava tabi tutulacak.

Sınava katılmaya hak kazananlar ile sınav yerleri, en az 10 gün öncesinden Bakanlığın internet sitesinde duyurulacak. Yazılı sınavı geçenler, sözlü sınava çağrılacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

İlanda, başvuru koşulları ile sınavın kapsamı ve şekline ilişkin ayrıntılı bilgiler de yer aldı.