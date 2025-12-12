Van’da kar ve sis, trafiği zora soktu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Van’da gün boyu aralıklarla etkili olan yağmur, akşam saatlerinde yüksek bölgelerde yerini kar ve sise bıraktı. Özellikle Van-Hakkari kara yolunda bulunan 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi ile 2 bin 730 rakımlı Güzeldere Geçidi, olumsuz hava koşullarından en çok etkilenen noktalar oldu.

GÖRÜŞ MESAFESİ 30 METREYE DÜŞTÜ

Kar yağışına eşlik eden yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi bazı bölgelerde 30 metreye kadar geriledi. Güzergahta ilerleyen sürücüler, görüş kaybı nedeniyle araçlarının sis lambalarını yakarak kontrollü şekilde yol almaya çalıştı.

UYARILAR SÜRÜYOR

Yetkililer, geçit bölgelerinde gece boyunca etkisini sürdürebilecek sis ve kar yağışına karşı sürücüleri dikkatli olmaya çağırıyor. Özellikle buzlanma riskinin arttığı saatlerde hız limitlerine uyulması ve takip mesafesinin korunması tavsiye ediliyor.