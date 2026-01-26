Abone ol: Google News

Burdur’da lüks otomobil alev alev yandı

Burdur’un Bucak ilçesine seyir halindeki otomobil alev alev yandı. Yangında araçta bulunan 5 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.

Yayınlama Tarihi: 26.01.2026 03:30
  • Burdur'un Bucak ilçesinde seyir halindeki lüks BMW otomobil aniden alev aldı.
  • Araç sürücüsü ve içindeki 5 kişi kendi imkanlarıyla araçtan çıkmayı başardı.
  • İtfaiye ekipleri yangını söndürdü ancak araç kullanılamaz hale geldi, yangın nedeni araştırılıyor.

Antalya - Isparta yolu üzerinde Elsazı Mevkiinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen BMW marka otomobil seyir halindeyken birdenbire alev aldı.

ALEV ALAN ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sürücü aracı yol kenarına park ederek araçta bulunanlarla birlikte dışarı çıkmayı başardı.

Olay sonrası kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştılar.

Olay sonrası ihbar üzerine 122 itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alevlere teslim olan ekipler tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

