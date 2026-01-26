Burdur’da lüks otomobil alev alev yandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Antalya - Isparta yolu üzerinde Elsazı Mevkiinde plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen BMW marka otomobil seyir halindeyken birdenbire alev aldı.

ALEV ALAN ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Sürücü aracı yol kenarına park ederek araçta bulunanlarla birlikte dışarı çıkmayı başardı.

Olay sonrası kendi imkanlarıyla yangına müdahale etmeye çalıştılar.

Olay sonrası ihbar üzerine 122 itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede alevlere teslim olan ekipler tarafından söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.