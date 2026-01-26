Çorum'da çıkan yangın ev ve depoyu kullanılamaz hale getirdi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Çorum'da gece saatlerinde Laçin ilçesine bağlı Çamlıca köyünde M.E.’ye ait müstakil bir evde çıkan yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öne sürüldü.

EV VE DEPODA BÜYÜK ÇAPTA HASAR OLUŞTU

Kısa sürede evi saran alevler, depoya sıçradı. İhbar üzerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, olay yerine gelerek yangına müdahale etti.

Yoğun uğraşlar sonucu yangın kontrol altına alındı. Yangın sonrası ev ve depoda büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Ev sahiplerinin nişan merasimi için köy dışında olduğu belirtildi.

Yangına ilişkin inceleme başlatıldı.